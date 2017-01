Die Europäische Union erwartet von der Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag endlich mehr Klarheit über den geplanten Brexit. May wird gegen Mittag - etwa um 12.45 Uhr MEZ - im Lancaster House in London sprechen. Möglicherweise kündigt sie einen harten Schnitt mit der EU an, wie britische Medien spekulierten. Zu der Rede sind auch zahlreiche Botschafter geladen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dämpfte jedoch Erwartungen an rasche Festlegungen. „Das werden wir uns natürlich aufmerksam anhören“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Zählen würde aber letztlich das, was als Austrittsantrag eingereicht werde.