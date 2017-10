LondonNach den Forderungen aus den Reihen der britischen Konservativen nach einer Ablösung von Premierministerin Theresa May sind warnende Stimmen in ihrer Parlamentsfraktion laut geworden. Mays Kritiker sollten Ruhe geben und die Bühne verlassen, forderte die Parteivorsitzende in Schottland, Ruth Davidson, am Samstag. Sie wird selbst als potenzielle Nachfolgerin Mays gehandelt. Die Partei müsse für Ordnung sorgen, zusammenrücken und sich immer wieder klarwerden, dass sie nur dem Land verpflichtet sei, sagte Davidson dem Sender BBC.

Der Tory-Abgeordnete Nigel Evans warnte, die innerparteilichen Ränkespiele würden nur der EU bei den Brexit-Verhandlungen in die Hände spielen. EU-Unterhändler Michel Barnier und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker könnten die Gegensätze bei den Konservativen nutzen, um Großbritannien einen schlechteren Deal anzubieten.