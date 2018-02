WashingtonParallel zur Schießerei an einer Highschool in Florida, bei der mindestens 17 Menschen getötet wurden, flammt erneut die Debatte über das US-Waffenrecht auf. Oder vielmehr: Die Debatte ist eigentlich ständig präsent, weil sie Bürger, Familien, Regionen, Parteien und Interessengruppen seit Jahrzehnten spaltet.

Während Trumps Amtszeit gingen Waffenverkäufe in den USA allerdings spürbar zurück – nachdem sie kurz vor der US-Wahl 2016 angestiegen waren. Remington, einer der bekanntesten Hersteller von Schusswaffen in den Vereinigten Staaten, hat gerade Insolvenz beantragt.

An der festgefahrenen Lage in der Waffendebatte dürfte auch die jüngste Schießerei in Florida nichts ändern, schon gar nicht im wichtigen Jahr der Zwischenwahlen, der sogenannten Midterms. Trotzdem wird das Land in den kommenden Tagen intensiv über die Schießerei diskutieren.