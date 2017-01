„Statt den Vetternwirtschafts-Kapitalismus anzugehen, errichten diese Führer oft noch schlimmere Formen korrupter Systeme“, sagte der Vorsitzende der in Berlin ansässigen Organisation, José Ugaz. Nur dort, wo es Meinungsfreiheit, Transparenz und starke demokratische Institutionen gebe, könne Korruption erfolgreich bekämpft werden.

BerlinDie ausufernde Korruption in vielen Ländern der Welt gibt nach Einschätzung von Transparency International Populisten Aufwind. „Die Menschen sind die zu vielen leeren Versprechungen der Politiker, etwas gegen die Korruption zu tun, leid und wenden sich populistischen Politikern zu, die einen Systemwandel versprechen“, heißt es im jüngsten Jahresbericht der Antikorruptions-Organisation. Damit verschlechtere sich die Lage aber meistens nur.

In dem Bericht wurden 176 Länder unter die Lupe genommen. Nahezu 70 Prozent dieser Staaten kamen auf eine Zahl von unter 50 von insgesamt 100 Punkten. Null meint dieser Berechnung zufolge hochgradig korrupt; 100 wird als sehr sauber oder transparent wahrgenommen. „In diesem Jahr sind mehr Länder auf dem Index abgerutscht als sich verbessert haben“, schreiben die Autoren des Reports. Dies zeige, dass dringend gehandelt werden müsse.

Mit Hinblick auf die neue US-Regierung von Donald Trump zeigt sich Transparency International überdies zusätzlich besorgt: Der Präsident habe im Wahlkampf zwar angekündigt, „den Sumpf trockenzulegen“. „Aber wenn man seine bisherigen Aktionen anschaut, gibt es da Vetternwirtschaft“, sagte der Forschungsdirektor der Organisation, Finn Heinrich, der Nachrichtenagentur AP. „Die Leute in seinem Kabinett haben viele Interessenskonflikte. Sie stehen nicht für Transparenz ein.“

Auf Grundlage dieser Daten werden Dänemark und Neuseeland im Transparency-Bericht als die am wenigsten korrupten Länder geführt. Auf den weiteren Plätzen folgen Finnland, Schweden, die Schweiz und Norwegen. Die Top zehn der am wenigsten korrupten Länder werden von Deutschland, Luxemburg und Großbritannien abgerundet – die sich Platz zehn teilen. Somalia gilt den Angaben zufolge als das korrupteste Land, gefolgt von Südsudan, Nordkorea und Syrien. Die Vereinigten Staaten sind von Platz 16 im Jahr 2015 auf Platz 18 abgerutscht.

Insgesamt hat die Korruption nach Einschätzung von Transparency im vergangenen Jahr weltweit zugenommen. Transparency-Vorsitzender Ugaz verwies insbesondere auf Ungarn und die Türkei. Die Werte beider Länder im Korruptionswahrnehmungsindex hätten sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. In Argentinien sei nach der Abwahl der populistischen Regierung indes eine Verbesserung eingetreten, sagte Ugaz.

Am stärksten verschlechtert hat sich im Jahresvergleich Katar, das 10 Punkte einbüßte. „Die Fifa-Skandale, die Ermittlungen zur Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 in Katar und Berichte über Menschenrechtsverletzungen bei Arbeitsmigranten haben die Wahrnehmung des Landes klar beeinträchtigt“, sagte Ugaz. Verbessert habe sich die Situation unter anderem in Weißrussland, Myanmar und Afghanistan.