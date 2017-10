Las VegasUS-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump haben in einem Krankenhaus Opfer der Schießerei in Las Vegas getroffen. Er sei „einigen der fantastischsten Menschen“ begegnet, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) zu Reportern in der Lobby des University Medical Center in der Stadt. Er lobte die Ärzte, die sich um die Rettung der Opfer bemühten. „Es macht dich sehr stolz, Amerikaner zu sein, wenn du den Job siehst, den sie gemacht haben“, sagte Trump. Die Gesellschaft der USA könne nicht von dem Bösen oder der Gewalt definiert werden. Zur neu entflammten Diskussion über Waffenrechte sagte Trump nichts.

„Unsere Seelen sind getroffen von der Trauer für jeden Amerikaner, der einen Ehemann oder eine Ehefrau, eine Mutter oder einen Vater, einen Sohn oder eine Tochter verloren hat“, las Trump vor. Das Land stehe zusammen, um den Betroffenen beim Tragen des Schmerzes zu helfen. Auf seiner Reise vom Flughafen in Las Vegas zum Krankenhaus fuhr die Kolonne des Präsidenten an dem Hotel Mandalay Bay vorbei, wo ein Schütze vom 32. Stockwerk aus am Sonntagabend (Ortszeit) auf eine Menge bei einem Freiluftkonzert geschossen hatte. Mindestens 59 Menschen, inklusive dem Schützen selbst, kommen ums Leben und 527 verletzt.