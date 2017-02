WashingtonUber-Chef Travis Kalanick hat Insidern zufolge ein Beratergremium von US-Präsident Donald Trump verlassen. Dies verlautete am Donnerstag von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an Kalanick gegeben, weil dieser mit Trump zusammenarbeiten wollte. In sozialen Netzwerken hatten unter anderem Prominente dazu aufgerufen, deshalb die App der Fahrdienstvermittlung zu löschen. Davon hatte Konkurrent Lyft profitiert.