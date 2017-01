Brüssel/VallettaDie Europäische Union will vor Beginn des Frühlings im Mittelmeer ihr Vorgehen gegen die Flüchtlingsroute über Libyen verstärken. Dafür sollten zusätzlich 3,2 Millionen Euro bereitgestellt werden, schlug die EU-Kommission am Mittwoch vor. Mit dem Geld sollen die Ausbildung der libyschen Küstenwache und der Aufbau eines Zentrums zur Rettung von Flüchtlingen aus Seenot finanziert werden. Aus dem EU-Treuhandfonds für Afrika will die EU-Kommission in diesem Jahr 200 Millionen Euro für Projekte in diesem Bereich mobilisieren.

Im Kampf gegen Menschenschmuggler plant die EU-Behörde eine bessere Koordination mit mehreren nordafrikanischen Staaten. Mit Hilfe des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sowie libyscher Behörden soll die Situation von Migranten in Libyen verbessert werden. Die EU-Kommission forderte die Staats- und Regierungschefs der EU auf, sich beim EU-Gipfel in Malta am 3. Februar hinter die Pläne zu stellen.