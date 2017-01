LondonDie britischen Verbraucher lassen sich ihre Stimmung durch die konkreter werdenden Pläne der Regierung für einen EU-Austritt nicht verderben. Das Barometer kletterte im Januar um zwei auf 110,3 Punkte und damit so stark wie seit fast einem halben Jahr nicht mehr, wie die Institute YouGov und Cebr am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilten. Es erreichte damit den höchsten Wert seit September. Die Verbraucher schätzten die Aussichten für Immobilienpreise, Konjunktur und persönliche Finanzen besser ein als zuletzt.

In einem Volksentscheid haben die Briten im Juni 2016 dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Premierministerin Theresa May will bis Ende März 2017 die Scheidung von der EU einreichen. 2019 soll sich das Land endgültig aus der EU verabschieden. May will einen harten Schnitt. Das Land soll demnach aus Binnenmarkt und Zollunion austreten und stattdessen ein neues Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren.