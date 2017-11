SanaaAuch eine Woche nach dem teilweisen Ende einer Blockade wichtiger Häfen im Jemen droht dem Bürgerkriegsland weiter eine Hungerkatastrophe. Internationale Helfer erklärten am Donnerstag, es komme noch immer zu wenig humanitäre Hilfe an. „Wir betonen, dass der Fortschritt der vergangenen Woche äußerst gering ist“, teilte die Organisation Norwegian Refugee Council (NRC) mit. Die teilweise Öffnung von Häfen werde nicht verhindern, dass sieben Millionen Jemeniten in eine Hungersnot rutschten.

Die Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Iolanda Jaquemet, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind sehr froh, dass die humanitäre Hilfe wieder läuft, aber das ist nur ein sehr positiver erster Schritt.“ Das Welternährungsprogramm WFP berichtete von einem dramatischen Anstieg der Preise für Treibstoff und Lebensmittel in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel.