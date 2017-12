WashingtonNach Ansicht des führenden republikanischen US-Senators Mitch McConnell sollen die Wähler in Alabama über den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Senatskandidaten Roy Moore entscheiden. Sie sollten bei der Wahl in der kommenden Woche bestimmen, ob Moore eine Zukunft in der Kongresskammer habe, sagte er der Nachrichtenagentur AP.

Der Konservative aus Alabama wird von mehreren Frauen beschuldigt, sich vor Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben, als sie noch minderjährig waren. Am 12. Dezember tritt Moore in einer Nachwahl gegen den Demokraten Doug Jones an, der Senatsposten von US-Justizminister Jeff Sessions muss neu besetzt werden.