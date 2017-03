AthenSeit langem wird über das Thema spekuliert, jetzt ist es offiziell: Die griechische Regierung plant ein milliardenschweres Rüstungsprogramm. Athen will in den USA Kampfjets vom Typ F-35 ordern – mit das Modernste, aber auch das Teuerste, was es derzeit im Kampfflugzeug-Sortiment gibt. Der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos bestätigte die Pläne am Donnerstag. Sein Ministerium habe bereits eine entsprechende Anfrage an die Vereinigten Staaten gerichtet, sagte Kammenos vor dem Parlament in Athen. Wie das Rüstungsprogramm angesichts der Sparzwänge finanziert werden soll, erläuterte Kammenos nicht.

Mit den Beschaffungsplänen reagiert die griechische Regierung auf eine Großbestellung des Nato-Partners und „Erbfeindes“ Türkei: Ankara hat beim US-Hersteller Lockheed Martin 30 Exemplare der F-35 bestellt. Die Maschinen sollen ab 2018 geliefert werden. Bis zum Jahr 2023 will die Türkei ihre F-35-Flotte auf 100 Exemplare vergrößern, kündigte Verteidigungsminister Fikri Isik an. Damit baut die Türkei ihre Luftüberlegenheit in der Ägäis erheblich aus. Seit Jahrzehnten streiten hier Griechenland und die Türkei um Hoheitsrechte, Wirtschaftszonen und militärische Kontrollbefugnisse. Fast kein Tag vergeht, ohne dass sich griechische und türkische Militärpiloten über der Ägäis riskante Verfolgungsjagten liefern. Erst diese Woche erklärte der türkische Nationalistenführer Devlet Bahceli, ein Verbündeter von Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei dessen Kampagne für ein Präsidialsystem, die Inseln der östlichen Ägäis seien unter „griechischer Besatzung“; Bahceli droht, die türkische Armee werde „die Griechen ins Meer treiben“.