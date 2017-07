MoskauRussland legt Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit den USA im Bereich Cybersicherheit trotz eines Rückziehers von US-Präsident Donald Trump noch nicht zu den Akten. Präsident Wladimir Putin und Trump hätten beim G20-Gipfel in Hamburg über die Möglichkeit gesprochen, eine russisch-amerikanische Gruppe zur Verbesserung der Sicherheit im Internet zu bilden, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau. Dabei seien keine gegenseitigen Versprechen gemacht worden. Positiv sei aber: „Sie haben ihre Bereitschaft erklärt, in diese Richtung zu arbeiten.“ Ob es die Gruppe geben werde, „wird die Zeit zeigen“.

Putin habe mit Trump in Hamburg nicht weniger als 40 Minuten über das Thema Cybersicherheit gesprochen, sagte die russische G20-Unterhändlerin Swetlana Lukasch. Dabei habe der russische Präsident die Gründung einer Arbeitsgruppe vorgeschlagen. „Das heißt nicht, dass sie ihre Arbeit sofort aufnehmen soll, also praktisch morgen.“ Trump sei zur Umsetzung einer solchen Initiative vielleicht auch noch nicht bereit. „Aber das bedeutet nicht, dass es zwischen den beiden Nationen in diesem Bereich keine Zusammenarbeit geben wird in einer Form, die beiden passt.“