WashingtonUS-Justizminister Jeff Sessions will trotz harscher Kritik von Präsident Donald Trump im Amt bleiben. Er werde seine Aufgabe weiter wahrnehmen, „solange das angemessen ist“, sagte Sessions am Donnerstag. Das Justizministerium arbeite erfolgreich, das zeigten die jüngsten Ergebnisse. „Ich bin völlig zuversichtlich, dass es uns gelingt, diese Behörde auf effektive Weise weiterzuführen“, so Sessions.

Trump hatte Sessions als „äußerst unfair“ bezeichnet, weil dieser sich Anfang März wegen Befangenheit aus den Ermittlungen des FBI zu Verbindungen zwischen Trump-Mitarbeitern und Russland zurückgezogen hatte. Falls ihm dies vorher bewusst gewesen wäre, hätte er den Posten jemand anderem angeboten, sagte Trump am Mittwoch der „New York Times“.