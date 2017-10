PekingDie chinesische Führung sieht sich trotz der verstärkten Anstrengungen gegen die Umweltverschmutzung beim Wirtschaftswachstum auf Kurs. „Wir gehen davon aus, das Jahresziel von rund 6,5 Prozent zu erreichen“, sagte der Chef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, He Lifeng, am Samstag am Rande des Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking.

Einschränkungen der Industrieproduktion im Kampf gegen den Smog würden die Pläne nicht beeinträchtigen. Die Regierung hatte 28 Städten in dem besonders von Luftverschmutzung geplagten Norden des Landes auferlegt, den Schadstoff-Ausstoß in den Wintermonaten um mindestens 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu drosseln. Einige Städte dürften deshalb ihre Stahlproduktion um bis zu 50 Prozent herunterfahren.