Mexiko-StadtDie mexikanische Wirtschaft hat Ende 2016 an Tempo eingebüßt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Oktober und Dezember um 0,7 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Im Sommer hatte es noch 1,1 Prozent Wachstum gegeben. Grund für die schwächere Konjunktur war unter anderem, dass die landwirtschaftliche Produktion um 0,3 Prozent schrumpfte. Zudem legten die Dienstleister nicht mehr ganz so stark zu wie noch zuletzt. Ökonomen befürchten, dass sich das Wachstum 2017 auch wegen Folgen der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump weiter abschwächt.