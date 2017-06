New YorkEs war Marc Kasowitz, der sich nach der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey im Senat vor die Presse stellte. „Ich bin Marc Kasowitz, Präsident Trumps persönlicher Rechtsanwalt“, stellte sich der Mann mit dem schlotweißen Haar vor und triumphierte: Comey habe bestätigt, dass gegen seinen Mandanten nicht ermittelt worden sei. Für den Juristen, der Trump in den Russland-Untersuchungen vertritt, das wichtigste Ergebnis.

Nun berichtet die Washington Post, Kasowitz habe auch sonst ein großes Interesse an Russland: Zu seinen Mandanten gehörten laut US-Gerichts-Dokumenten mehrere Putin-nahe Menschen. So sei der Kreml-nahe Oligarch Oleg Deripaska, der auch mit dem Wahlkampf-Manager Paul Manafort zusammen gearbeitet hat, ebenso ein Mandant wie die größte staatliche Bank Sberbank.

Kasowitz ist für sein aggressives Auftreten im Gerichtssaal bekannt. Er hat Trump auch schon in der Vergangenheit vertreten, bevor er die russischen Mandanten hatte.