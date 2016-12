WashingtonDer Großinvestor Carl Icahn will in seiner Rolle als Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vor allem auf eine Reform des Banken- und Umweltrechts dringen. Die Regulierung gerade in diesen Bereichen bremse die US-Wirtschaft aus, sagte Icahn am Donnerstag in einem Interview des Fernsehsenders CNBC.

Die Kontrolle sei übertrieben, hindere Unternehmen an Investitionen und sorge dafür, dass sich die Konzerne wie „im Krieg“ mit der Washingtoner Regierung fühlten. Er sei ganz und gar nicht gegen Regulierung. „In der Tat glaube ich irgendwie, dass man eine Rechtsstaatlichkeit braucht“, betonte Icahn. „Aber in manchen Bereichen ist sie wortwörtlich absurd geworden.“