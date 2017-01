PekingTaiwan wurde einst als Tigerstaat gefeiert, als aufstrebende Wirtschaftsmacht in Asien. Doch die Boom-Phase ist lange vorbei. Das vergangene Jahr begann für den Inselstaat vor der chinesischen Küste sogar mit einer Rezession. Der Abwärtssog scheint überwunden – zumindest vorerst.

Taiwans Wirtschaft wächst wieder, und zwar so stark wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Im vierten Quartal legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,58 Prozent zu, wie das Statistikbüro am Mittwoch in Taipeh mitteilte.

Tsai Ing-wen hat als erste Präsidentin des Landes Wirtschaftsreformen zum wichtigsten Ziel ihrer Amtszeit erhoben. In den kommenden zwölf Monaten werde sie Infrastrukturprojekte vorantreiben, die Unterstützung für Forschungsprojekte ausweiten und die eine Energiewende einleiten, um nicht mehr auf Strom von den Atomkraftwerken angewiesen zu sein.