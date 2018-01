Und die Frage des Protektionismus? Da wiederholt Mnuchin, was die US-Regierung seit Monaten sagt: „Wir wollen den freien Handel nicht abwürgen, wir wollen ihn nur für die USA fairer machen.“ Am Ende sei man als US-Regierung eben dem amerikanischen Arbeiter verpflichtet. Und der habe nun mal nur etwas von Handelsregelungen, von denen die USA profitieren.

Deutlich klarer ist da IWF-Chefin Lagarde. „Der freie Handel wächst international gerade stärker als die Weltwirtschaft . Alles, was den Handel einschränkt, ist deswegen eine Gefahr“, sagt sie. „Natürlich muss der Handel gut geregelt werden, aber das ist auch so möglich, dass er fair ist.“ Und die jüngsten Zölle der US-Regierung, Madame Lagarde? „Wer soll schon übereinstimmen mit Mitteln, die den Handel einschränken?“

Was allerdings auch vielen Managern klar ist: Auf China, das sich im vergangenen Jahr als Wortführer für einen freien Welthandel gerierte, ist in dieser Diskussion nicht zu zählen. Zum einen, weil die chinesische Regierung auf Trumps Schritt reagieren wird. „Der Druck in der chinesischen Bevölkerung wächst, Gegenmaßnahmen zu verkünden“, sagt die chinesisch-stämmige Ökonomin Jin Kyu aus Los Angeles. Zum anderen, weil China per se, wie auch viele deutsche Manager mittlerweile offen einräumen, eine Politik des „China First“ in Handelsfragen durchsetzt.

Und Europa?

Also richten sich die Blicke gen Europa. Neben der französischen IWF-Chefin betonen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie sehr sie für Freihandel eintreten. Das Problem ist nur: So richtig ist den Europäern bisher kein wirksames Gegenmittel eingefallen. Es bleibt bei Appellen. Ideen, was man Trumps Truppe entgegensetzen könnte? Sie bleiben vage.

Zumal freier Handel, das betonen in Davos viele, in diversen europäischen Gesellschaften auch nicht zwingend mehrheitsfähig ist. „Deswegen“, nimmt Lagarde auch Manager in die Pflicht, „müssen wir für eine Wirtschaft sorgen, die mehr Menschen einbezieht. Unternehmen, die vom freien Handel profitieren wollen, müssen auch dafür sorgen, dass alle in einer Gesellschaft an diesen Profiten teilhaben können.“