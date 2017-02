WashingtonTom Price ist neuer Gesundheitsminister der USA. Vizepräsident Mike Pence vereidigte den 62-Jährigen am Freitag in seinem Amt. Die Demokraten hatten zuvor seine Bestätigung durch den Senat bis tief in die Nacht verzögert. Letztlich wurde der Abgeordnete aus Georgia aber dank der Mehrheit der Republikaner in der Kongresskammer mit 52 zu 47 Stimmen gebilligt.

In dieser Woche waren in hitzigen Debatten eine ganze Reihe von umstrittenen Ministerkandidaten Trumps im Senat bestätigt worden, unter ihnen Bildungsministerin Betsy DeVos und Justizminister Jeff Sessions. Am Montag stehen zwei weitere umstrittene Abstimmungen an: für Steven Mnuchin als Finanzminister und David Shulkin an der Spitze des Ministeriums für Kriegsveteranen.