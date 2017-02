WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat der Bundeskriminalpolizei FBI vorgeworfen, nicht genug gegen Enthüllungen aus dem Sicherheitsapparat zu tun. Das FBI sei „vollständig unfähig“, wenn es darum gehe, die undichten Stellen zu stoppen, schrieb Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. „Sie können nicht einmal die anonymen Informanten im FBI selbst finden.“ So gelangten geheime Informationen an die Medien, die einen verheerenden Effekt für die USA hätten, fügte der Präsident hinzu.