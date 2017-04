Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, hat in Frage gestellt, dass Adolf Hitler Chemiewaffen einsetzte. Der Diktator Hitler sei nicht so weit gegangen, solche Waffen zu verwenden, erklärte Spicer am Dienstag bei einem Pressebriefing. Hitler ließ während des Holocaust Juden in Gaskammern ermorden. Später entschuldigte sich Spicer zwar für seinen Verweis, doch die Empörung blieb.

Bei der Pressekonferenz hatte er versucht, über den Horror des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in Syrien in der vergangenen Woche zu sprechen. Für diesen macht die Regierung von US-Präsident Donald Trump den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verantwortlich. „Wir benutzten keine Chemiewaffen im Zweiten Weltkrieg“, sagte Spicer. Er fügte hinzu: „Jemand so verachtenswert wie Hitler ... sank nicht einmal zum Einsatz von Chemiewaffen herab.“