New YorkChinas Staatschef Xi Jinping ist erst einen Tag weg, da legt US-Präsident Donald Trump mit einem zweiteiligen Tweet nach: „Es war eine große Ehre, Chinas Präsident Xi Jinping und Madame Peng Liyuan als unsere Gäste in den Vereinigten Staaten zu haben. Enormes Wohlwollen und Freundschaft sind aufgebaut worden, aber nur die Zeit wird zeigen, wie es beim Handel weitergeht“, twitterte er am Samstag von seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida.

Der erste Besuch des chinesischen Präsidenten in den USA war durch den Angriff auf Syrien in den Hintergrund getreten. Die US-Raketen wurden abgefeuert, während die beiden Staatschefs in Trumps Golf-Ressort beim Abendessen saßen. Dabei war das Treffen in Florida mit Spannung erwartet worden.