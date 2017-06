Bild vergrößern Investoren sorgen sich einer Studie zufolge vor einer Abschottung der Märkte. Bild: AP

Der Großteil an Investoren, die Geld in Private Equity stecken, bezeichnet den Protektionismus Trumps als erhebliches Risiko, so eine Studie. Die Aussichten seien daher schlechter in Nordamerika als in Europa.