WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Berichte verurteilt, denen zufolge der Sonderermittler in der Russland-Affäre seine Ermittlungen auf den Versuch einer möglichen Behinderung der Justiz ausgeweitet haben soll. Zu einem entsprechenden Bericht der „Washington Post“ schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter: „Sie haben eine Geschichte über eine falsche Absprache mit den Russen erfunden, null Beweise gefunden und jetzt fallen sie über Behinderung der Justiz bei der falschen Geschichte her. Nett.“

Kurze Zeit später fügte er ebenfalls auf Twitter hinzu: „Sie erleben die größte einzelne Hexenjagd in der politischen Geschichte Amerikas – angeführt von einigen sehr schlimmen und sich widersprechenden Leuten!“