Washington/BerlinUS-Präsident Donald Trump hat in einem Interview erklärt, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu respektieren. Auf die Frage, warum er dies tue, sagte Trump in einem Gespräch mit dem Fox-Moderator Bill O'Reilly, das am Sonntagnachmittag (Ortszeit) ausgestrahlt werden sollte: „Ich respektiere viele Leute, aber das bedeutet nicht, dass ich mit ihm zurechtkommen werde.“ Es sei besser, sich mit Russland zu vertragen als nicht.

O'Reilly sagte über Putin, dass dieser „ein Killer“ sei. Trump antwortete: „Es gibt viele Killer. Wir haben viele Killer. Was glauben Sie? Unser Land ist so unschuldig?“ In einem vom Sender Fox veröffentlichten Auszug aus dem Interview führte Trump keine spezifischen US-Handlungen an. Es war unklar, ob er später in dem Gespräch seinen Kommentar ausweitete oder Kontext hinzufügte.