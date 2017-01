WashingtonDie Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten ist keine Siegesfeier, sie ist eine Feierstunde der Demokratie. Die politischen Konflikte treten in den Hintergrund, die Nation rückt zusammen und zelebriert den friedlichen Transfer der Macht. Das galt jedenfalls bisher. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, tritt an, um die bestehende Ordnung zu zerschlagen – und so ist es auch kein Wunder, dass seine Anhänger die Konventionen des politischen Anstands brechen.

Als Hillary Clinton an der Seite ihres Mannes, Ex-Präsident Bill Clinton, in der wohl bittersten Stunde ihres Lebens die Stufen des Kapitols herabschreitet, um dem Mann, der ihren Lebenstraum zerstört hat, ihre Ehre zu erweisen, brüllt die Menge: „Sperrt sie weg, sperrt sie weg.“ Es ist die hässlichste Parole eines hässlichen Wahlkampf, der einen dunklen Schatten auf die amerikanische Politik wirft. Irgendwann werden die Sprechchöre so laut, dass es selbst einigen Trump-Anhängern peinlich wird: „Nicht hier“, ruft eine Frau im Sternenbanner-Poncho. „Nicht heute.“