MexikoMexikos Regierung hat einheimische Firmen von einer Beteiligung am Bau der von US-Präsident Donald Trump geplanten Grenzmauer abgeraten. Es wäre nicht in ihrem Interesse, wenn sie ein Angebot abgäben, sagte Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Dienstag.

In Mexiko stößt der Bau der Mauer selbst auf scharfe Kritik. Trump will das Nachbarland für den Bau zahlen lassen. Das lehnt die Regierung in Mexiko-Stadt jedoch strikt ab. Trump will mit der Mauer nach eigenen Angaben illegale Einwanderung und den Drogenschmuggel bekämpfen.