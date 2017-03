WashingtonNach dem Rückzug der Abstimmung über den republikanischen Entwurf des Gesundheitsgesetzes zeigt sich US-Präsident Donald Trump tief enttäuscht über die Entwicklung der vergangenen Tage. Mit Blick in die Zukunft sagt der Republikaner: „Vielleicht ist genau das, was heute passiert ist, das beste, was passieren konnte.“ Obamacare werde letztlich „in sich zusammenbrechen“ und dann werde es in der Zukunft zu einem „wirklich großen“ Wurf in der Gesetzgebung kommen. Ohne Zustimmung der Demokraten sei derzeit keine Änderung zu erreichen gewesen. Es hätten rund zehn bis 15 Stimmen gefehlt, um das Vorhaben umzusetzen.

Der Präsident appellierte an die Demokraten, in der Angelegenheit künftig mit den Republikanern zusammenzuarbeiten. Die „Washington Post“ zitierte Trump mit den Worten, Änderungen zu Obamacare würden in naher Zukunft nicht mehr ins Repräsentantenhaus eingebracht. Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, attackierte den Präsidenten scharf. Dessen bisherige Amtszeit sei geprägt von Inkompetenz und gebrochenen Versprechen.