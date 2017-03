Seit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika hat der Senat 124 Richter für den Obersten Gerichtshof bestätigt. Der 49-jährige Neil Gorsuch soll nun auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump das neueste Mitglied in der relativ kleinen Gruppe von neun Männern und Frauen werden, die die Justiz der Nation leitet.

Der Bestätigungsprozess heutzutage ist mühsam, mit Dutzenden Eins-zu-Eins-Gesprächen zwischen den Kandidaten und Senatoren in den vergangenen Wochen und einer Anhörung, die am (heutigen) Montag mit Eröffnungserklärungen beginnt. Am Dienstag und Mittwoch wird Gorsuch vor dem Senat befragt, andere Zeugen sind am Donnerstag vorgesehen. Die eigentliche Abstimmung über seine Ernennung dürfte dann Anfang April erfolgen.

Quelle: AP