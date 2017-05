 Kushner suchte geheimen Draht nach Moskau

Der Trump-Schwiegersohn und US-Präsidentenberater Jared Kushner erwog einem Medienbericht zufolge die Einrichtung eines geheimen Kommunikationskanals mit dem Kreml. Der russische Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, habe im Dezember an seine Vorgesetzten gemeldet, dass er darüber mit Kushner gesprochen habe, berichtete die „Washington Post“ am Freitag. Zu diesem Zeitpunkt war Donald Trump bereits gewählter Präsident und in der Übergangsphase zur Amtsübernahme.

Die Zeitung berief sich auf US-Regierungsmitarbeiter, die mit Geheimdienstinformationen über abgefangene Kommunikation nach Russland vertraut waren. Dem Bericht nach schlug Kushner Kisljak vor, für die geheime Kommunikation russische diplomatische Einrichtungen zu nutzen - anscheinend, um so die Überwachung zu erschweren. Der Botschafter soll darüber „verblüfft“ gewesen sein, schrieb die „Post“.