Trump erklärte in einer Mitteilung, er sei dankbar für Spicers Arbeit. „Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg bei dem, was er als nächstes macht. Schaut nur auf seine großartigen Fernseh-Einschaltquoten!“

Spicer war von Dienstbeginn an umstritten. Er hatte sich am Tag nach Trumps Amtseinführung einen heftigen Streit mit Journalisten über die Zahl der Besucher bei der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington geliefert - seine steile Behauptung, der Vereidigung hätten mehr Schaulustige beigewohnt als jeder anderen zuvor, löste enorme Irritation aus. Das war am 21. Januar - also vor genau sechs Monaten.

Seither lieferte er sich als Sprecher des Weißen Hauses immer wieder heftige Wortgefechte mit Journalisten. Spicer wurde zum medialen Gesicht der Trump-Regierung - und in den Augen von Kritikern der personifizierte Ausdruck dafür, wie wenig Respekt Trump gegenüber Journalisten und ihrer Funktion in einer Demokratie an den Tag lege.