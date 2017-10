WashingtonDer US-Senat hat am Donnerstag die erste kritische Abstimmung für die geplante Steuerreform von Präsident Donald Trump eingeleitet. Die Kongresskammer dürfte vermutlich in der Nacht (Ortszeit US-Ostküste, Freitagmorgen MESZ) über einen Entwurf der sogenannten Haushaltsresolution votieren, eine Art Rahmenvereinbarung für die Arbeit am eigentlichen Bundeshaushalt.

Der Präsident zeigte sich vor der Abstimmung optimistisch. „Ich glaube, wir haben genug Stimmen“, sagte Trump am Donnerstag zur Haushaltsresolution. Diese stelle den ersten Schritt seiner geplanten massiven Steuersenkungen dar. Eine umfassende Reform des Steuersystems gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen des Republikaners. Sie wird an den Aktienmärkten mit besonderer Spannung erwartet, weil sich US-Unternehmen davon massive Einsparungen erhoffen. Auch politisch stehen der Präsident und seine Partei unter Druck nach dem Scheitern des angekündigten Rückbaus der Gesundheitsreform von Barack Obama. In den USA finden 2018 Kongresswahlen statt.

Die Reconciliation ist für Trump so wichtig, weil Gesetzentwürfe im Senat üblicherweise eine Mehrheit von 60 der 100 Stimmen benötigen. Die Republikaner verfügen jedoch nur über 52 Sitze. Zwar könnte bei einem Patt Vizepräsident Mike Pence auch abstimmen und damit die Reform seines Chefs noch durch die Kammer bringen. Experten halten es jedoch für ausgeschlossen, dass der Präsident für seine Pläne 60 Senatoren gewinnen kann, da die Demokraten sie ablehnen. Kritiker monieren etwa, dass die Reduzierung der Unternehmenssteuern oder des Spitzensteuersatzes besonders stark reichen Amerikanern zugutekäme.

Sollte der Senat in der Nacht die Resolution annehmen, müsste dieser Entwurf noch mit dem bereits verabschiedeten Gegenstück des Repräsentantenhauses in Einklang gebracht werden. Hier zeichneten sich Unterschiede ab: Während die Republikaner im Senat für die Steuersenkungen in den kommenden zehn Jahren höhere Schulden von 1,5 Billionen Dollar zulassen würden, wollen ihre Kollegen in der anderen Kammer eine Null festschreiben.