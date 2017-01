 Donald Trump ist neuer Präsident der USA

Donald Trump ist als 45. Präsident der USA vereidigt worden. Am Freitagvormittag gab es Rangeleien bei Protesten. 900.000 Menschen werden in Washington erwartet - so viel wie nie zuvor. Die Ereignisse im Überblick.

Die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist vollzogen. Missouris Senator Roy Blunt eröffnete die Vereidigungszeremonie am Freitagvormittag (Ortszeit) auf dem Capitol Hill in Washington mit einer kurzen Ansprache. Das Programm startete leicht verzögert. Zuvor wurde Mike Pence als Vizepräsident vereidigt. Hunderttausende wohnen der Zeremonie bei.

Bild vergrößern Vizepräsident Mike Pence bei der Vereidigung. Bild: AP

Im Anschluss an die Vereidigungszeremonie soll Trump eine etwa 20-minütige Rede halten. Danach verlassen die Obamas Washington. Am Nachmittag führt eine Parade Trump vom Kapitol zum Weißen Haus.

Wenige Stunden vor der Amtsübergabe hatten Obama und seine Frau Michelle das Ehepaar Trump im Weißen Haus empfangen. Die Obamas begrüßten ihre Nachfolger am North Portico, dem säulengesäumten Eingang an der Pennsylvania Avenue. Trump trug einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte, Melania war ganz in leuchtendes Himmelblau gewandet. Obama sagte Trump, es sei gut, ihn zu sehen. Melania hatte ein Geschenk für Michelle dabei. Als die künftige First Lady ihre Vorgängerin per Handschlag begrüßen wollte, wurde sie von Michelle umarmt.

Bild vergrößern Barack und Michelle Obama posieren mit Donald Trump und seiner Frau Melania vor dem Weißen Haus in Washington. Bild: AP

Weißes Haus überträgt Vereidigung live Das Weiße Haus überträgt die Vereidigungs-Zeremonie live aus Washington:

Hillary Clinton wohnt Vereidigung bei Hillary Clinton, unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, ist zur Amtseinführung von Donald Trump am Kapitol eingetroffen. Sie wurde begleitet von ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton. Die 69-Jährige hatte die Präsidentschaftswahl am 8. November überraschend gegen Trump verloren. Laut eigenen Angaben kam Clinton aus Liebe zur Demokratie zu der Vereidigung ihres Rivalen. „Ich bin heute hier, um unsere Demokratie und ihre beständigen Werte zu ehren“, schrieb die Demokratin am Freitag auf Twitter. „Ich werde niemals aufhören, an unser Land und unsere Zukunft zu glauben.“

Bild vergrößern Hillary und Bill Clinton steigen am Kapitol aus ihrem Wagen. Bild: REUTERS

Die Märkte vor Trumps Vereidigung Die Wall Street hat im Plus eröffnet. Die Anleger hofften auf mehr Klarheit über Trumps Versprechen von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, die in den vergangenen Wochen die US-Börsen auf Rekordhöhen getrieben haben. "Alle Augen werden auf Inhalt und Art der Antrittsrede gerichtet sein", erklärte Aktienstratege Hans Redeker von der Großbank Morgan Stanley. "Je präsidialer die Rede herüberkommt, umso besser ist das für die Märkte." Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Minuten 0,5 Prozent auf 19.836 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2275 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,6 Prozent auf 5572 Punkte. Dem Dax hingegen hat die anstehende Amtseinführung keinen Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex legte um 0,29 Prozent auf 11 630,13 Punkte zu, womit sich auf Wochensicht praktisch keine Veränderung ergibt. Ein Händler sagte, der Dax stabilisiere sich auf hohem Niveau und warte nun auf neue Impulse. Trump habe hinsichtlich Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur sehr hohe Erwartungen geschürt - jetzt gehe es um die Frage, ob er diese erfüllen könne, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte zum Wochenschluss um 0,05 Prozent auf 22 645,26 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,04 Prozent auf 1835,82 Punkte.

Proteste in Washington - Polizisten verletzt Wenige Stunden vor der Amtseinführung Trumps gibt es Demos und Proteste. Mehrere Trump-Gegner werden am Vormittag (Ortszeit) von der Polizei in Washington abgeführt. Sie lieferten sich zuvor Rangeleien mit den Einsatzkräften, als diese ihre Blockade an einem der Zugangspunkte für Zuschauer der Vereidigung auflöste. Kritiker des künftigen US-Präsidenten hatten versucht, seinen Anhängern den Zugang zu seiner Vereidigungszeremonie in Washington zu versperren. Sie bildeten Menschenketten vor einem der zwölf Kontrollpunkte in der US-Hauptstadt. "Wir haben viele Leute verschiedenster Herkunft, die den US-Imperialismus ablehnen", sagte ein Demonstrant. "Wir fürchten, dass Trump dieses Erbe weiterführen wird."

Bild vergrößern Polizisten halten einen Demonstranten fest, der Menschen daran hindern wollte, zu den Feierlichkeiten zur Amtseinführung Trumps zu gelangen. dpa Bild:

Es kam zu weiteren Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen Trump-Gegnern und der Polizei in Washington. Zwei Washingtoner Polizisten werden einem Fernsehsender zufolge vom Schauplatz einer Anti-Trump-Demonstration verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die „Washington Post“ berichtete von Demonstranten, die Fensterscheiben einwarfen. Auf Bildern waren schwer beschädigte Autos zu sehen. Die Polizei setzte demnach Reizgas in der Nähe des Kapitols ein. Unter anderem der US-Sender ABC verbreitete einen Videoclip, der Rangeleien zeigte. Die Zeitung „New York Times“ zeigte auf Facebook Bilder von Demonstranten, die vorhatten, die feierliche Amtseid-Zeremonie zu stören. Weiteren Berichten zufolge riefen Demonstranten „Nicht mein Präsident“. 900.000 Besucher in Washington erwartet Zur Feier in Washington werden etwa 900.000 Menschen erwartet. Für Freitag und Samstag haben etwa 30 Gruppen Demonstrationen angemeldet, zu denen etwa 270.000 Menschen kommen dürften, deutlich mehr als bei den Vereidigungen von früheren US-Präsidenten. Etwa 28.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz.

Bild vergrößern Vor dem Kapitol in Washington drängen sich schon die Besucher. Bild: REUTERS



Sigmar Gabriel: Trump selbstbewusst gegenübertreten Deutschland und Europa brauchen sich nach Ansicht von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) vor dem künftigen US-Präsidenten nicht klein machen. „Wir sollten selbstbewusst sein. Weder wir Deutschen noch wir Europäer haben Grund, ängstlich oder verzagt zu sein“, sagte der SPD-Chef am Freitag. Deutschland sei wirtschaftlich und politisch stark, das sollte man gegenüber Washington einbringen: „Nur selbstbewusste Partner sind echte Partner.“ Der Bundeswirtschaftsminister warnte Trump vor einer Abschottung der US-Wirtschaft. Dies würde vor allem den USA selbst schaden. Er könne die Nervosität deutscher Autobauer wegen angedrohten Strafzölle verstehen. Republikaner und Demokraten im Kongress würden sicher darauf achten, dass die Wirtschaft nicht geschädigt werde, meinte Gabriel. Weitere Reaktionen und Glückwünsche zu Trumps Amtsantritt sehen Sie >>hier.

Obama bedankt sich bei US-Bürgern Der scheidende US-Präsident Obama hat sich auf dem offiziellen präsidialen Twitter-Nutzerkonto von seinen Followern verabschiedet. „Es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Euch zu dienen“, schrieb Obama am Freitag auf dem @POTUS-Account. „Ich bitte Euch weiterhin darum, zu glauben - nicht an meine Fähigkeit, Wandel zu bringen, sondern an Eure. Ich glaube an Wandel, weil ich an Euch glaube.“ Gleichzeitig bat Obama seine Landsleute, ihre Gedanken zu seiner neuen Stiftung mitzuteilen. „Ich werde nicht aufhören. Ich werde als ein Bürger bei Euch sein, inspiriert durch Eure Stimmen der Wahrheit und Gerechtigkeit, guter Laune und Liebe.“

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) 20. Januar 2017

Trump twittert vor Amtsübernahme Trump stimmt seine Anhänger via Twitter auf seine Amtsübernahme ein. "Heute fängt alles an. Ich sehe Euch um 11.00 Uhr (17.00 MEZ) zur Vereidigung. Die Bewegung geht weiter - die Arbeit beginnt!"

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Januar 2017



Trump startet mit Gottesdienst in Tag seiner Amtseinführung Wenige Stunden vor seiner Vereidigung hat der künftige US-Präsident Donald Trump einen Gottesdienst besucht. Am Freitagmorgen (Ortszeit) brach er gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania im Gästehaus des US-Präsidenten, dem Blair House, in Richtung der St. John's Episcopal Church auf. Vor der Washingtoner Kirche wurden die Trumps von Pastor Luis León begrüßt. Auch der künftige Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen waren bei dem Gottesdienst anwesend.