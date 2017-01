Donald Trump wird heute als 45. Präsident der USA ins Amt eingeführt. Am Freitagvormittag gab es Rangeleien bei Protesten. 900.000 Menschen werden in Washington erwartet - so viel wie nie zuvor. Die Ereignisse im Überblick.

Wenige Stunden vor der Amtsübergabe haben US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle das Ehepaar Trump im Weißen Haus empfangen. Die Obamas begrüßten ihre Nachfolger am North Portico, dem säulengesäumten Eingang an der Pennsylvania Avenue. Donald und Melania Trump kamen aus der Kirche St. John, wo sie den offiziellen Teil des Tages mit einer Messe begonnen hatten. Trump trug einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte, Melania war ganz in leuchtendes Himmelblau gewandet. Obama sagte Trump, es sei gut, ihn zu sehen. Melania hatte ein Geschenk für Michelle dabei. Als die künftige First Lady ihre Vorgängerin per Handschlag begrüßen wollte, wurde sie von Michelle umarmt.

Die Trumps und die Obamas sollen im Anschluss gemeinsam mit der Präsidentenlimousine zum Kapitol gefahren werden. Dort soll kurz darauf die Vereidigung Trumps stattfinden. Die Märkte vor Trumps Vereidigung Die Wall Street hat im Plus eröffnet. Die Anleger hofften auf mehr Klarheit über Trumps Versprechen von Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturprogrammen, die in den vergangenen Wochen die US-Börsen auf Rekordhöhen getrieben haben. "Alle Augen werden auf Inhalt und Art der Antrittsrede gerichtet sein", erklärte Aktienstratege Hans Redeker von der Großbank Morgan Stanley. "Je präsidialer die Rede herüberkommt, umso besser ist das für die Märkte." Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Minuten 0,5 Prozent auf 19.836 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2275 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,6 Prozent auf 5572 Punkte.

Anzeige

Dem Dax hingegen hat die anstehende Amtseinführung keinen Schwung gegeben. Am Freitagnachmittag stand er 0,09 Prozent im Plus bei 11.606,90 Punkten. Damit geht die jüngste Hängepartie beim deutschen Leitindex weiter: Seit Jahresbeginn pendelt er um die Marke von 11.600 Punkte. Auf Wochensicht steht damit ein knappes Minus von 0,19 Prozent zu Buche.

Riedls Dax-Radar : Wie tief der Dax jetzt sinken kann - und wann er nach oben dreht Die Börse blickt auf das Wachstum in China, den Amtsantritt von Trump und mögliche Zinsschritte der Notenbanken: Wie sich Dax-Aktien in diesem Umfeld schlagen, und was kleinere Korrekturen für Anleger bedeuten.

900.000 Besucher in Washington erwartet Zur Feier in Washington werden etwa 900.000 Menschen erwartet. Für Freitag und Samstag haben etwa 30 Gruppen Demonstrationen angemeldet, zu denen etwa 270.000 Menschen kommen dürften, deutlich mehr als bei den Vereidigungen von früheren US-Präsidenten. Etwa 28.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz.

Bild vergrößern Vor dem Kapitol in Washington drängen sich schon die Besucher. Bild: REUTERS

Proteste in Washington Wenige Stunden vor der Amtseinführung Trumps gibt es Demos und Proteste. Mehrere Trump-Gegner werden am Vormittag (Ortszeit) von der Polizei in Washington abgeführt. Sie lieferten sich zuvor Rangeleien mit den Einsatzkräften, als diese ihre Menschenkette an einem der Zugangspunkte für Zuschauer der Vereidigung auflöste.

Sigmar Gabriel: Trump selbstbewusst gegenübertreten Deutschland und Europa brauchen sich nach Ansicht von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) vor dem künftigen US-Präsidenten nicht klein machen. „Wir sollten selbstbewusst sein. Weder wir Deutschen noch wir Europäer haben Grund, ängstlich oder verzagt zu sein“, sagte der SPD-Chef am Freitag. Deutschland sei wirtschaftlich und politisch stark, das sollte man gegenüber Washington einbringen: „Nur selbstbewusste Partner sind echte Partner.“ Der Bundeswirtschaftsminister warnte Trump vor einer Abschottung der US-Wirtschaft. Dies würde vor allem den USA selbst schaden. Er könne die Nervosität deutscher Autobauer wegen angedrohten Strafzölle verstehen. Republikaner und Demokraten im Kongress würden sicher darauf achten, dass die Wirtschaft nicht geschädigt werde, meinte Gabriel. Obama bedankt sich bei US-Bürgern Der scheidende US-Präsident Obama hat sich auf dem offiziellen präsidialen Twitter-Nutzerkonto von seinen Followern verabschiedet. „Es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Euch zu dienen“, schrieb Obama am Freitag auf dem @POTUS-Account. „Ich bitte Euch weiterhin darum, zu glauben - nicht an meine Fähigkeit, Wandel zu bringen, sondern an Eure. Ich glaube an Wandel, weil ich an Euch glaube.“ Gleichzeitig bat Obama seine Landsleute, ihre Gedanken zu seiner neuen Stiftung mitzuteilen. „Ich werde nicht aufhören. Ich werde als ein Bürger bei Euch sein, inspiriert durch Eure Stimmen der Wahrheit und Gerechtigkeit, guter Laune und Liebe.“

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) 20. Januar 2017

Trump twittert vor Amtsübernahme Trump stimmt seine Anhänger via Twitter auf seine Amtsübernahme ein. "Heute fängt alles an. Ich sehe Euch um 11.00 Uhr (17.00 MEZ) zur Vereidigung. Die Bewegung geht weiter - die Arbeit beginnt!"