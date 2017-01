Die Globalisierung hat die Ungleichheit zwar erhöht, sagt Krueger, doch sei es allemal besser, die Verlierer der Globalisierung zu entschädigen als das Heil im Protektionismus und Interventionismus zu suchen. Erratische Politikentscheidungen im Weißen Haus schaffen Unsicherheit und machen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen unkalkulierbar.

So könnten bald gute Beziehungen und Kontakte zu Trumps Mannschaft zur wichtigsten Währung der Unternehmen im Kampf um Marktanteile und Gewinne werden, kritisiert Phelps. Welcher Unternehmer will in diesem Klima noch investieren und Innovationen auf die Schiene bringen? Phelps warnt daher: “Die Attraktivität Amerikas als Unternehmensstandort steht auf dem Spiel“.