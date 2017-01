Die von Trump geplanten Steuersenkungen sehen die meisten Ökonomen positiv. Glenn Hubbard, Professor an der Columbia Universität in New York und ehemaliger Chefberater von US-Präsident George W. Bush, glaubt, dass Steuerentlastungen den langfristigen Wachstumstrend um bis zu 0,5 Prozent pro Jahr steigern könnten.

Dass das Defizit im Staatshaushalt durch Steuersenkungen kurzfristig steige, sei kein Beinbruch. Entscheidend sei, dass Trump Maßnahmen gegen das langfristige strukturelle Defizit ergreife. Dazu sei es unvermeidlich, das Wachstum der Sozial- und Gesundheitsausgaben deutlich zu begrenzen.

Treibe Trump hingegen die Schulden des Staates weiter in die Höhe, könnten die Finanzmärkte nervös reagieren, warnte Edmund Phelps, Nobelpreisträger von der Columbia-Universität in New York. “Startups hätten es dann schwerer, an Geld für Innovationen zu kommen“, so Phelps.