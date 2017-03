Bild vergrößern Neil Goruch habe kein Problem damit, jeden zur Rechenschaft zu ziehen - auch nicht Präsident Donald Trump. Reuters Bild:

Neil Gorsuch ist Donald Trumps Wunschkandidat für die vakante Stelle am Supreme Court. Am zweiten Tag seiner Bestätigungsanhörung windet er sich durch Streitthemen - und äußert unerwartete Kritik an den US-Präsidenten.