Aktivisten mit Putin-Masken demonstrieren vor der russischen Botschaft in London gegen das Vorgehen Russlands gegen Homosexuelle in Tschetschenien. Die Moskauer Zeitung „Nowaja Gaseta“ hatte zuvor über die Inhaftierung von Homosexuellen in der russischen Teilrepublik Tschetschenien berichtet. Zuvor hatte es bereits Berichte von Menschenrechtsorganisationen und Medien gegeben, nach denen in der Teilrepublik Tschetschenien Hunderte homosexuelle Männer verschleppt und gefoltert wurden.