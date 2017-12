IstanbulIn der Türkei haben Sicherheitsbehörden bei umfangreichen Razzien 75 mutmaßliche Anhänger der Extremistengruppe Islamischer Staat festgenommen. In der türkischen Hauptstadt Ankara seien 29 Menschen inhaftiert worden, berichteten Nachrichtenagentur Anadolu und Polizei am Freitag. Aus den beschlagnahmten Unterlagen ging demnach hervor, dass Verdächtige einen Anschlag in New York vorbereiteten. In Istanbul wurden 25 verschiedene Orte durchsucht. Dabei seien 46 Verdächtige festgenommen worden, von denen 43 aus dem Ausland stammten.

Bereits am Donnerstag waren bei landesweiten Razzien 120 Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zur Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Dem IS werden zahlreiche Anschläge auch in der Türkei zur Last gelegt. Die Extremisten hatten sich unter anderem zu dem Massaker in einem Nachtclub in Istanbul bekannt, bei dem ein Schütze bei einer Neujahrsfeier 39 Menschen tötete.