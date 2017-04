Pro forma würde sich zunächst gar nichts ändern. Tatsächlich könnten die Folgen einer Ablehnung möglicherweise mittelfristig gewaltiger sein als die einer Zustimmung. Denn de facto ist Erdoğan ja bereits ohne die Verfassungsänderung schon das, was er durch sie auch offiziell sein will: der alleinige starke Mann der Türkei . Ein Sieg des Nein-Lagers könnte aber, wie manche Beobachter vermuten, einen gewaltigen Ansehensverlust Erdoğans und damit den Anfang vom Ende seiner Herrschaft einleiten. Die Angst vor der daraus folgenden politischen und wirtschaftlichen Instabilität – manche sprechen schon von einem drohenden Bürgerkrieg – könnte für manche Wähler ein Grund sein, trotz Bedenken für die neue Verfassung zu stimmen.

Warum ist das von Erdoğan gewünschte Präsidialsystem weniger demokratisch als das der USA?

Abgesehen davon, dass sich Erdoğan schon jetzt nicht an die gültige Verfassung hält – zum Beispiel setzte er sich über Gerichtsurteile hinweg, die den Bau des Präsidentenpalastes untersagten - und längst de facto autoritär regiert, unterscheidet sich die zur Abstimmung stehende Präsidialverfassung deutlich von denen in den USA oder Frankreich. Entscheidend ist nach Ansicht des deutschen Verfassungsrechtlers Christian Rumpf, dass der türkische Präsident nicht nur die Regierung kontrolliere, sondern über seine AKP auch das Parlament. Er sei also keinem System von „Checks and Balances“ unterworfen – wie etwa der US-Präsident. Der türkische Präsident könnte nach der künftigen Verfassung zum Beispiel selbst einen Staatshaushalt beschließen. Dieses Budget-Recht ist aber in jeder Demokratie, die den Namen verdient, ein zentrales Vorrecht der Volksvertretung.

Warum sind die in Deutschland lebenden Türken so entscheidend für Erdoğan?

In den Umfragen liegen trotz eines gewaltigen Propaganda-Aufwandes der AKP und der Einschüchterung der Gegner durch Entlassungen und Verhaftungen beide Lager ziemlich gleichauf. In der nationalistischen MHP, mit der sich die AKP für die Verfassungsänderung verbündet hat, sind mittlerweile einige Politiker zum Nein-Lager übergetreten. Umso entscheidender könnten die Auslandstürken werden. Bei den vergangenen Parlamentswahlen konnte die AKP unter diesen besonders hohe Zustimmung gewinnen. 1,4 Millionen Türken in Deutschland konnten bis zum 9. April ihre Stimme abgeben. Insgesamt stimmten nach Angaben der türkischen Wahlkommission 48,73 Prozent von ihnen ab. Das ist für deutsche Verhältnisse eine sehr geringe Wahlbeteiligung, allerdings waren es bei der türkischen Parlamentswahl 2015 noch weniger. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Nach Aussage eines Beobachters der oppositionellen CHP habe es zwar Versuche von Einflussnahmen der Befürworter gegeben, im Großen und Ganzen sei aber „alles fair abgelaufen“.