Zur Frage steht eine vom Parlament im Januar 2017 verabschiedete Änderung der Verfassung der Republik Türkei in 18 Punkten. Sie wurde von der regierenden islamistischen AKP und der nationalistischen MHP mit einer Dreifünftelmehrheit angenommen. Da die anderen Parteien dagegen votierten und es daher keine Zweidrittelmehrheit gab, wurde verfassungsgemäß eine Volksabstimmung fällig. Auf dem Wahlzettel wird, wie bei Referenden üblich, nur die Entscheidung mit „Evet“ (Ja) oder „Hayir“ (Nein) möglich sein.

Über was genau entscheiden die Türken am 16. April?

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Stellung des Präsidenten, die entscheidend gestärkt würde. Während der türkische Präsident, also derzeit Recep Tayyip Erdoğan, bislang – zumindest offiziell - vor allem repräsentative Funktion hat, würde er nach der Verfassungsänderung auch Regierungschef. Die Institution des Ministerpräsidenten und des Ministerrates würden abgeschafft – und damit auch die Möglichkeit des Parlaments, der Regierung das Vertrauen zu entziehen.

Was Sie zur geplanten Verfassungsreform wissen müssen

Der Präsident kann dann ohne jede Beteiligung des Parlaments Minister und leitende politische Beamte ernennen und ihre Zuständigkeiten selbst festlegen. Er hätte außerdem das Recht, jederzeit das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. Zudem würde unter anderem die Militärgerichtsbarkeit aufgehoben, was die traditionelle Sonderstellung des Militärs in der Türkei auch formal und endgültig beseitigen würde.

Wozu braucht Erdoğan ein Referendum, da er doch ohnehin schon fast uneingeschränkte Macht genießt?

Erdoğan hat die islamistischen Regierungspartei AKP 2001 als Nachfolgepartei früherer, verbotener Islamistenparteien, in denen er aktiv war, gegründet. Von 2003 bis 2014 war er Ministerpräsident. 2014 wurde er ins Präsidentenamt gewählt. Pro forma ist er damit „Hüter der Verfassung“ ohne unmittelbare Regierungsbefugnis. De facto hat sich seit 2014 die politische Wirklichkeit von der Verfassungsordnung gelöst. Obwohl er seine Aktivitäten in der Regierungspartei formal aufgeben musste, ist Erdoğan – und nicht Ministerpräsident (und pro forma-AKP-Chef) Binali Yıldırım – der starke Mann in der Türkei.