IstanbulIm Südosten der Türkei sind drei Polizisten bei der Explosion einer am Straßenrand platzierten Bombe getötet worden. Ziel des Angriffs in der vorwiegend von Kurden bewohnten Stadt Diyarbakir sei ein Polizeitrupp gewesen, berichteten türkische Medien am Montag. Bei der Explosion nahe der Dicle-Universität seien drei weitere Menschen verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Für den Anschlag seien Angehörige der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verantwortlich.