IstanbulDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben der Wahlkommission des Landes das umstrittene Verfassungsreferendum gewonnen. Von den 99 Prozent der ausgezählten Stimmen hatten rund 51,4 Prozent mit „Ja“ und 48,6 Prozent mit „Nein“ gestimmt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Wahlkommission des Landes bestätigte den Ausgang der Abstimmung. Endgültige Ergebnisse würden nach Angaben der Kommission aber erst in elf bis zwölf Tagen bekanntgegeben.

„Der 16. April ist der Sieg aller, die „ja“ oder „nein“ gesagt haben, aller 80 Millionen, der gesamten Türkei“, sagte Erdogan vor Tausenden Anhängern in Istanbul. Es gäbe jedoch Menschen, die das Ergebnis schlechtmachten, so Erdogan. Das seien vergebliche Versuche. „Es ist jetzt zu spät“, sagte Erdogan. Er kündigte an, eine Wiedereinführung der Todesstrafe zur Diskussion zu bringen. Sollten die Politiker dabei zu keiner Einigung kommen, könnte es zu einem weiteren Referendum kommen.