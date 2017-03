In der Verfassungsreform sieht der Politiker eine große Gefahr. „Es wird ein Ein-Mann-Regime kommen, das parlamentarische System wird entsorgt“, sagt Ogan der Deutschen Presse-Agentur bei einer Veranstaltung vor Unterstützern in Istanbul. Er will weg vom Image seiner Partei als extrem rechts und gewalttätig. Diese Zeiten seien vorbei, betont er. „Wir kämpfen jetzt für die Demokratie.“ Seine Fans schwenken türkische Fahnen und machen den umstrittenen Wolfsgruß. Dabei werden Zeigefinger und kleiner Finger abgespreizt, die anderen drei Finger zusammen gepresst. Der Gruß soll einen Wolf darstellen, ein mystisches Symbol des Landes sowie der türkischen Rechten, die auch „Graue Wölfe“ genannt werden.

Für Türkei-Experten ist die Eskalation mit Deutschland und den Niederlanden wegen der Auftrittsverbote für AKP-Politiker ein Versuch Erdogans, die Nationalisten auf seine Seite zu ziehen. Der Streit sei großteils inszeniert, meint Howard Eissenstat von der New Yorker St.-Lawrence-Universität. „Es ist immer ein kluger Zug in der türkischen Politik, die nationalistische Karte zu spielen“, sagt er.

Die Auftrittsverbote in europäischen Staaten seien falsch, findet Ogan. Das helfe nur Erdogan. Die Entrüstung der Erdogan-Anhänger über solche Verbote beschränke sich aber auf ihre eigene Lage, kritisiert er. „Sie sagen kein Wort, wenn es in unseren Hallen Razzien gibt.“ Gegnern der Verfassungsreform in der Türkei werde es schwer gemacht, Veranstaltungen zu organisieren. So stornierten Hotels gebuchte Räumlichkeiten kurzfristig; es sei auch schon mal der Strom abgedreht worden, so Ogan.

Während türkische Sender Erdogans Reden stets übertragen, ist es für die Opposition schwierig, gehört zu werden. „TRT, der Staatssender, gibt uns keine Sendezeit. Null“, sagt Ogan. Er habe auch von Journalisten bei einigen Sendern gehört, dass „die da oben“ keine Auftritte von ihm haben wollten.