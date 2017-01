AthenEin halbes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat ein griechisches Gericht die Auslieferung von acht türkischen Militärs in ihr Heimatland zurückgewiesen. Entsprechende Anträge wurden am Donnerstag vom Obersten Gericht Griechenlands abgelehnt, wie der Vorsitzende Richter Giorgos Sakkas bekanntgab. Es sei unwahrscheinlich, dass sie in der Türkei einen fairen Prozess erhalten würden, sagte Sakkas in seiner Urteilsverkündung.