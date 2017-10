AnkaraDie türkischen Militäraktionen in der syrischen Rebellen-Provinz Idlib sollen nach den Worten von Ministerpräsident Binali Yildirim eine Einwanderungswelle in die Türkei verhindern. Vor Abgeordneten der Regierungspartei AKP sagte Yildirim am Dienstag, in Idlib würden zudem Kontrollpunkte für künftige Stationierungen errichtet. Am Vortag hatten die türkischen Streitkräfte erklärt, dass sie Aufklärungsoperationen in der Provinz begonnen hätten. Die Türkei will nach eigenen Angaben einen Sicherheitspuffer an der Grenze zu Syrien schaffen.