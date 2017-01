Die türkische Polizei hat nach offiziellen Angaben den Attentäter gefasst, der in der Silvesternacht 39 Menschen in dem Istanbuler Nachtclub "Reina" tötete. Nach einer zweiwöchigen landesweiten Fahndung sei er im Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, teilte Gouverneur Vasip Sahin am Dienstag mit. Den Namen des Mannes gab er mit Abdulgadir Mascharipow an. Er sei 1983 in Usbekistan geboren und in Afghanistan ausgebildet worden. Nach Sahins Worten ist Mascharipow geständig. Seine Fingerabdrücke stimmten mit jenen überein, die am Tatort gefunden worden seien, sagte der Gouverneur auf einer Pressekonferenz.

Er beschrieb den Festgenommenen als gebildeten Menschen, der vier Sprachen spreche. Er sei vermutlich im Januar 2016 über die östliche Grenze der Türkei illegal ins Land gekommen. Den Anschlag habe er zweifellos im Auftrag der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausgeführt. Der IS hatte sich unmittelbar nach dem Anschlag dazu bekannt. Er sprach von Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien. Dort geht die türkische Armee gegen IS-Kämpfer und kurdische Milizen vor.