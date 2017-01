Das türkische Parlament hat eine umstrittene Verfassungsreform gebilligt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht zugesteht. 339 der 550 Abgeordneten stimmten für das Vorhaben, wie das Parlament am Samstag auf Twitter mitteilte. Nötig wären mindestens 330 Ja-Stimmen gewesen. Die weitreichenden Änderungen müssen nun noch von der Bevölkerung in einem Referendum bestätigt werden, bevor sie in Kraft treten können. Es wird erwartet, dass dieses im Frühjahr abgehalten wird.

Dem jüngsten Votum gingen fast zweiwöchige, hitzige Debatten unter den Parlamentariern voraus, die sogar mitunter in Handgreiflichkeiten ausarteten. In einer dramatischen Szene kettete sich eine Abgeordnete mit Handschellen am Podium fest, um weitere Beratungen zu stoppen.