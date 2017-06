IstanbulKurdische Extremisten haben sich zum Abschuss eines türkischen Militärhubschraubers in der Nähe der Grenze zum Irak bekannt. Bei dem Absturz kamen am Mittwoch alle 13 Soldaten an Bord ums Leben. Die Volksverteidigungskräfte (HPG) erklärten am Freitag, ihre Einheiten hätten den Helikopter vom Typ Cougar in der Grenzprovinz Sirnak beschossen. Der „getroffene Hubschrauber stürzte ab, während er versuchte, sich zu entfernen“, hieß es weiter.

Das türkische Militär hat erklärt, der Absturz sei auf einen Unfall zurückzuführen. Ersten Informationen zufolge habe der Hubschrauber eine Hochspannungsleitung gestreift.